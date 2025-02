Al Carnevale di Venezia lo spettacolo sull'acqua su Casanova

Uno spettacolo sull'acqua che diventa per una notte un percorso emozionale attraverso la vita di Giacomo Casanova, uno dei più famosi cittadini della Serenissima Repubblica, di cui quest'anno si celebrano i 300 anni dalla nascita. Ha preso il via questa sera, all'Arsenale, il water show "Giacomo. Una storia d'amore", con un doppio appuntamento - alle 18.45 e alle 21 entrambi sold out - capace di divertire, commuovere, stuzzicare e sorprendere il pubblico attraverso i linguaggi della danza, della musica e della narrazione, tra il classico e il moderno, il filologico e l'onirico, la venezianità e l'internazionalità.

La darsena dell'Arsenale per 30 minuti diventa il palcoscenico di un susseguirsi di immagini evocative che racchiudono l'essenza di Giacomo Casanova in sette capitoli tra realtà e fantasia, fatti accaduti e sogni, per narrare una personalità che della sua vita ha fatto un Carnevale stravolgendo le regole sociali. Ad incendiare le acque dell'Arsenale una scenografia notturna di fontane danzanti, luci e video realizzata dal connubio di arte e tecnologia tra Antica Proietteria, Viorica Water Show e Moonlight Light Show. E poi quattordici performer, le sorprendenti macchine sceniche della compagnia francese Ilotopie, ideate per lo spettacolo, oltre all'intensa e raffinata interpretazione live dell'attrice Silvia Nanni e le straordinarie potenti voci liriche della soprano Silvia Celadin e del baritono Alberto Zanetti.

Il testo dello spettacolo, tratto da "Sette Canzoni per Casanova" di Antonella Barina, poeta, drammaturga e scrittrice veneziana, viene interpretato non solo dalla voce narrante, ma anche dal gesto forte ed elegante del linguaggio del corpo, con i sei danzatori e acrobati delle compagnie Liberi Di Physical Theatre ed Elementz Art, che sublimano i corpi tra musica, gesto e parola. Un "Teatro Totale" che celebra la vita di questo eclettico, stravagante e trasgressivo personaggio, raccontata attraverso i ricordi di Henriette, l'unica donna che Casanova abbia mai veramente amato. Lo spettacolo continuerà fino a domenica per poi riprendere da giovedì 27 febbraio a martedì 4 marzo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA