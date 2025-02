Visite mediche 'in nero' per rinnovo patente, evasi 500mila euro

Migliaia di certificati per il rilascio e il rinnovo delle patenti emessi dai medici senza la relativa documentazione fiscale, cioè completamente in nero per un'evasione complessiva stimata in circa 500 mila euro. Lo ha scoperto la Compagnia della Guardia di Finanza di Muggia (Trieste) attraverso una attività ispettiva tributaria, confrontando redditi dichiarati e numero dei certificati rilasciati.

Individuate le irregolarità, i finanzieri hanno avviato accertamenti fiscali scoprendo che a fronte di 60 mila certificati rilasciati nell'arco di 5 anni, i medici del comprensorio triestino ne avevano dichiarati all'Erario poco più di 15 mila.

Dalle analisi contabili e documentali è stato evidenziato che in numerose occasioni, durante le visite effettuate per il rinnovo delle patenti, ovvero per il sostenimento dell'esame di guida, i medici abbiano sistematicamente omesso di certificare fiscalmente i compensi percepiti. Numerose prestazioni sono state effettuate completamente in "nero" senza rilascio del previsto documento fiscale.



