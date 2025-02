Tentò di investire prete antimafia a Roma, condannato a tre anni

Nell'agosto del 2023 provò ad investire con il suo scooter don Antonio Coluccia, prete antimafia, durante una marcia per la legalità a Tor Bella Monaca. Per questo il giudice monocratico di Roma ha condannato a tre anni di carcere l'uomo, un trentenne. L'imputato era accusato di lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violenza privata.

L'uomo tentò di investire il prete all'altezza delle strisce pedonali e un agente di scorta sparò due colpi di pistola colpendo all'avambraccio l'aggressore che venne bloccato dopo un breve inseguimento durante il quale il 30enne ferì con un collo di bottiglia un altro agente che venne portato in ospedale.





