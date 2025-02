Protesta degli antagonisti contro Musk alla Tesla di Milano

'Musk thrives, democracy dies' ovvero 'Musk prospera, la democrazia muore' è la scritta sullo striscione che oggi un gruppo di antagonisti con sul volto la maschera di Musk ha srotolato in un blitz di protesta nello showroom di Tesla in piazza Gae Aulenti a Milano in cui hanno anche attaccato volantini contro il Ddl sicurezza.

I giovani con il megafono hanno spiegato le loro ragioni e sono stati poi fatti uscire. "L'azione ha lo scopo di invitare tutti e tutte a boicottare le piattaforme di Musk, i suoi prodotti, e di contrastare attivamente la sua campagna d'odio" hanno spiegato in un comunicato della 'Milano antifascista' invitando alla manifestazione del 22 febbraio, che a Milano si svolgerà con partenza da piazza XXIV maggio, ma sarà in contemporanea anche a "Brescia, Padova, Bologna, Roma, Napoli e tantissime altre città. Oggi per arginarli, domani per immaginare un'alternativa".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA