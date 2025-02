Omicidio di Aurora, il 9 luglio l'udienza per il fidanzato

E' stata fissata il 9 luglio l'udienza del giudizio immediato chiesto dalla Procura per i minorenni di Bologna per il 15enne accusato dell'omicidio di Aurora Tila, 13enne, morta dopo essere precipitata dal terrazzo sopra casa a Piacenza, il 25 ottobre. Lo scrive il quotidiano Libertà.

Il quindicenne, che risponde di omicidio aggravato dalla relazione affettiva, non ha mai ammesso di aver spinto la ragazzina, ma la scena è stata vista da tre testimoni e anche le conclusioni del medico legale hanno detto che la morte è incompatibile con un suicidio. Le indagini sono state fatte dai carabinieri e il minorenne si trova in carcere dal 28 ottobre. A luglio comparirà davanti al tribunale per i minorenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA