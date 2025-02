Mondo di mezzo, Carminati torna in carcere per residuo pena

L'ex Nar Massimo Carminati, torna in carcere per scontare tre anni e quattro mesi di pena residua dei dieci definitivi disposti nell'ambito del processo Mondo di Mezzo. Carminati si è costituito questa mattina nel carcere di Rebibbia. L'ex terrorista era stato affidato ai servizi sociali, misura poi sospesa per il corso in Cassazione avanzato dalla Procura Generale della Capitale. Dopo la decisione dei supremi giudici che avevano rinviato alla Sorveglianza che non ha accordato la misura alternativa alla luce dell'assenza di percorso risocializzante dell'ex Nar. La difesa farà ricorso in Cassazione.



