La Russa: 'Credo nell'innocenza di mio figlio'

"Come avete visto non ho mai fatto alcuna dichiarazione, ma nessuno mi può vietare di credere interamente alla innocenza di mio figlio e comunque mi affido ai magistrati". Lo ha spiegato il presidente del Senato Ignazio La Russa in relazione alle indagini per violenza sessuale a carico del figlio Leonardo Apache e di un suo amico. La Russa è stato notato dai cronisti al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano, dove era presente per un'udienza davanti al gip di opposizione all'archiviazione, richiesta dalla Procura, su una sua denuncia per due puntate di Report.



