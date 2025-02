Giustizia francese rinvia la decisione su liberazione Abdallah

(ANSA-AFP) - TRIESTE, 20 FEB - La Corte d'appello di Parigi ha rinviato al 19 giugno l'attesa decisione sulla liberazione del militante libanese filo-palestinese Georges Ibrahim Abdallah, di 72 anni, in carcere da 40 anni per il coinvolgimento nell'uccisione di due diplomatici stranieri nel 1982, l'addetto militare statunitense Charles Robert Ray e il diplomatico israeliano Yacov Barsimantov.

Se la vicenda giudiziaria di Abdallah - ritenuto il leader ideologico delle Farl, le Fazioni armate rivoluzionarie libanesi - rimane aperta in Francia, si è invece chiusa in Italia, dove era stato accusato di essere l'organizzatore del trasporto di 7,5 chili di plastico di produzione cecoslovacca intercettato il 6 agosto 1984 durante un controllo su un treno al valico ferroviario di Opicina (Trieste). In quella occasione fu arrestato un affiliato alle Farl, Moh'd El Mansouri, di 19 anni, e condannato dal Tribunale di Trieste a 16 anni di carcere. Nel novembre 2024 il caso a carico di Abdallah si è chiuso perché prescritto e nei giorni scorsi sono state depositate le motivazioni della sentenza. Era accusato di importazione di armi da guerra e materiale esplosivo per finalità terroristiche.

Gli Stati Uniti, parte civile nel caso francese, si sono sempre opposti al suo rilascio. In novembre un tribunale francese aveva ordinato il rilascio di Abdallah a condizione che lasciasse la Francia ma i procuratori antiterrorismo avevano presentato ricorso. Abdallah fu arrestato nel 1984 e condannato nel 1987 per i due omicidi. Ha sempre ribadito di essere un "combattente" battutosi per i diritti dei palestinesi e non un "criminale".

Questa era la sua undicesima richiesta di rilascio. Il suo avvocato, Jean-Louis Chalanset, ha definito il motivo della corte "meschinità giudiziaria" ricordando che i membri di altri gruppi estremisti attivi negli anni '70 e '80 sono stati tutti liberati. Abdallah è uno dei detenuti più longevi in Francia.

Oggi centinaia di persone hanno manifestato a Tolosa, a cento chilometri dalla prigione dove è rinchiuso Abdallah, chiedendone il rilascio. (ANSA-AFP).



