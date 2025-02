Marco Cappato, il 5 aprile mobilitazione per la legge sul fine vita

"La Toscana ha segnato un passo storico approvando la legge Liberi Subito, dimostrando che le Regioni possono e devono agire per garantire tempi e procedure certe a chi richiede la valutazione dello stato di salute per l'accesso al suicidio assistito. Ora tocca alle altre: la richiesta di una legge nazionale non può essere un alibi per evitare al legislatore regionale di assumersi le proprie responsabilità. Per questo dall'1 al 13 aprile, con il 5 giornata clou, saremo mobilitati in tutta Italia per informare sui diritti e chiedere alle Regioni di discutere subito la legge regionale". Così Marco Cappato dell'Associazione Coscioni.







Riproduzione riservata © Copyright ANSA