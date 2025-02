Bernini, Fondo per atenei arriva a 9,4 miliardi

Il Fondo di finanziamento ordinario per gli atenei aumenta nel 2025 arrivando a 9,4 miliardi, dunque ci saranno risorse per 336 milioni in più. Inoltre vengono messi 37 milioni e mezzo sui contratti di ricerca "che io stessa ho sbloccato, con la contrattazione Aran e la presentazione in Consiglio dei ministri". Lo ha detto all'ANSA la ministra dell'Università Anna Maria Bernini, lasciando la sede della Crui, la Conferenza dei rettori, dove stamane ha incontrato i rettori delle università italiane e a cui ha dato queste due importanti notizie.



