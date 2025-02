Testate sindaco a controsoffitto piscina, 'nessun pericolo'

Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, ha preso a testate i pannelli del controsoffitto della piscina, a dimostrare che la parte caduta nei giorni scorsi non avrebbe mai messo a rischio gli utenti. Per dimostrarlo ha postato un video su Facebook, che ieri è finito in prima serata su La 7. Il programma televisivo l'ha utilizzato nella copertina satirica a cura di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a "Di Martedì" condotto da Giovanni Floris.

L'episodio parte dal fatto che nella notte tra l'11 e il 12 febbraio era crollata parte della controsoffittatura della piscina comunale e ora la struttura verrà chiusa per sette mesi per i lavori di ripristino e la città è stata sommersa dalle polemiche. Rasero per questo ha postato un video sul suo profilo, in cui spiega che non c'è mai stato pericolo per la sicurezza dei cittadini in quanto le "quadrotte" cadute sarebbero molto leggere e fragili. A riprova della sua tesi le ha prese personalmente e ripetutamente a testate, atto che ha scatenato l'ironia dei due comici genovesi e l'ilarità degli ospiti della trasmissione.



