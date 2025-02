Tax credit per produrre film, pm Roma avvia indagine

Un fascicolo di indagine, al momento senza indagati e ipotesi di reato, è stato avviato dalla Procura di Roma dopo un esposto presentato da un membro del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo, organo di controllo del Mic, in relazione a presunte irregolarità nell'erogazione negli anni di 62 milioni di Tax Credit per la produzione di otto film.

I pm, secondo quanto scrive oggi il Fatto Quotidiano, affideranno delega alla Guardia di Finanza per verificare se vi siano state delle irregolarità nella fatturazione o nella dichiarazione dei costi tali da far risultare gonfiato il conteggio del contributo statale (fino al 2023 corrispondente al 40% del costo complessivo di produzione).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA