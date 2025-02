Stupro a Caivano: 'messa alla prova' per altri tre minorenni

Hanno ottenuto tutti una "messa alla prova" della durata di due anni, i restanti tre minorenni coinvolti - su un totale di sette - nello stupro delle due cuginette di 10 e 12 anni del Parco Verde di Caivano. A deciderlo è stata il giudice del Tribunale dei minorenni di Napoli Angela Draetta. Stessa decisione, ieri, anche per un altro dei minorenni coinvolti.

Complessivamente furono sette i minori che presero parte negli abusi sessuali ai danni delle due bambine. Tre, le cui posizioni sono state ritenute più gravi, sono stati condannati lo scorso luglio: due a nove anni di reclusione e uno a dieci anni.

Intanto è in corso il processo di appello per i due maggiorenni, anche loro facenti parte del gruppo che si rese protagonista delle violenze, che in primo grado sono stati condannati a 12 anni e 5 mesi, e 13 anni e 4 mesi di reclusione.





