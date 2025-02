Scontro con un bus a Ferrara, morta la conducente di un'auto

Un autobus di linea e un'auto si sono scontrati tra Boara e Corlo, frazioni di Ferrara. La conducente della vettura 'è morta. Il bus, carico di studenti che tornavano da scuola, dopo l'impatto si è accasciato su un fianco ed è finito in un fosso. Alcuni passeggeri dell'autobus hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di Cona per accertamenti e cure. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La strada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di agire in sicurezza.

Tra i feriti nell'incidente che a Ferrara ha coinvolto un autobus e una vettura, anche una ragazza di 27 anni, incinta. E' stata soccorsa e il bambino, riferisce il sindaco Alan Fabbri, non sarebbe in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto in via Copparo, verso le 14, poco prima della rotatoria con via Raffanello, tra Boara e Corlo. La conducente dell'auto, deceduta, aveva 36 anni. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'autobus abbia sbandato per evitare la collisione con l'auto, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco. "Esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima", dice Fabbri.

