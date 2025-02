Morto l'avvocato Trofino, difese Moggi nel processo Calciopoli

Lutto nel mondo dell'avvocatura: è morto oggi a 75 anni l'avvocato napoletano Paolo Trofino, noto penalista: avvocato dal 1978 è stato uno dei difensori di Raffaele Cutolo, capo della Nuova camorra organizzata, deceduto qualche anno fa. E poi è stato impegnato anche nel processo 'Spartacus'. Ma nei suoi studi del Centro direzionale a Napoli e di Aversa sono passati anche numerosi esponenti della politica.

Trofino è noto anche per essere stato impegnato nel processo 'Calciopoli', dove ha assunto la difesa di Luciano Moggi. Tra i suoi ultimi incarichi, la difesa del cantante neomelodico Tony Colombo.

Tanti i messaggi di cordoglio, dall'avvocatura e dal mondo delle professioni. È stato un "esponente della più nobile avvocatura del nostro tempo e fulgido esempio di passione forense per le giovani generazioni di tutto il territorio nazionale", scrive la Camera penale di Santa Maria Capua Vetere, sottolineando che in tantissimi anni di professione Trofino ha formato numerosi giovani legali ora esponenti di punta dell'avvocatura meridionale.

L'avvocato scomparso è stato anche un grande appassionato di ippica, "proprietario di cavalli al trotto - si legge in una nota del Cda di Ippodromi Partenopei, presieduto da Pier Luigi D'Angelo - ed un amico gentiluomo, leale ed accogliente. Lascia un vuoto enorme". Trofino era anche "caratista" comproprietario del cavallo Frank Gio figlio del campione Face Time Bourbon.





