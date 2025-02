Di nuovo zecche in classe, a casa studenti scuola di Pavia

Era previsto per questa mattina il ritorno a scuola dei circa 700 studenti del liceo scientifico Taramelli di Pavia, dopo che lunedì l'istituto era stato chiuso in seguito ad un'invasione di zecche. Ma al momento di rientrare nelle classi, è stata notata di nuovo la presenza dei parassiti.

A quel punto per la dirigenza non è rimasta altra scelta che rimandare di nuovo a casa i ragazzi, avvisando la Provincia (proprietaria dell'immobile) e Ats. E' stata effettuata una nuova disinfestazione, che sarà seguita da una successiva nelle prossime 24-48 ore. Venerdì verrà effettuato un sopralluogo. Gli studenti, se tutto andrà bene, potrebbero rientrare in classe lunedì 24 febbraio.

Nel frattempo è stato accertato che a portare le zecche al liceo Taramelli sono stati i piccioni. La Provincia ha posizionato delle reti anti-intrusione nel tetto. La scuola, collocata in pieno centro storico, ha però anche un ampio cortile interno che rende difficile impedire l'accesso dei piccioni.

Un problema di non facile soluzione, che potrebbe indurre la Provincia a chiedere l'intervento anche del Comune: il liceo infatti è vicino a diverse case private e alla basilica del Carmine, una delle chiese più frequentate di Pavia.



