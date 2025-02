Aggressione a medico nel Leccese, arresto in flagranza differita

I carabinieri hanno arrestato in flagranza differita un uomo di 48 anni, originario del Salento ma residente a Torino, ritenuto responsabile dell'aggressione e delle minacce avvenute nella notte fra il 17 e il 18 febbraio ai danni di un medico di 35 anni in servizio nella guardia medica di Cutrofiano (Lecce). L'uomo, posto ai domiciliari, si sarebbe scagliato contro il professionista per futili motivi connessi alla richiesta del pagamento della visita, poiché residente fuori regione.

Il medico aggredito ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. L'arresto, disposto dalla Procura, è avvenuto in flagranza differita sulla scorta della nuova normativa, poiché connesso con l'esito della visita medica per le lesioni subite dal professionista avvenuta questa mattina. È il primo provvedimento del genere adottato in provincia di Lecce e tra i primi a livello nazionale.



