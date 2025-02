Si avvicina alla ex moglie, arrestato dopo allarme braccialetto

Gli era stato imposto il braccialetto elettronico a seguito di un divieto ad avvicinare la ex moglie ma incurante di questo un 60 di Amantea ha inseguito la donna con la propria auto per costringerla a fermarsi e per questo è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paola avvertiti proprio dal segnale del braccialetto. Adesso è ai domiciliari per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi o/e oggetti atti ad offendere.

Il 60enne era sottoposto dal novembre 2024 al divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico perché indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie 58enne dalla quale è separato.

Nonostante questo, a bordo della propria auto, ha inseguito quella dell'ex nel tragitto lavoro-casa, intimandole di fermarsi.

Avvicinandosi alla donna si è attivato l'allarme del braccialetto elettronico che ha fatto scattare l'allarme per i carabinieri avvertiti anche dalla donna. I militari hanno verificato quanto accaduto grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza di locali pubblici posti lungo la strada e si sono messi alla ricerca dell'uomo che è stato rintracciato nella propria abitazione.

Nascosti nell'auto, i carabinieri hanno trovato un coltello di 17 centimetri ed un martello che sono stati sequestrati.

L'arrestato, come disposto dalla Procura di Paola coordinata da Ernesto Sassano, è stato portato ai domiciliari.



