Seajewel, perde consistenza l'ipotesi del guasto

Perdono peso le ipotesi di un guasto o di un incidente a bordo per quanto successo alla petroliera Seajewel all'ancora da venerdì mattina (è arrivata alle 6:54) nel campo boe Sarpom a pochi chilometri dalla costa di Savona. La falla aperta sulla parte immersa dello scafo ha le lamiere ritorte in dentro rispetto allo scafo, confermando che l'agente deflagrante è stato posto all'esterno. Un'esplosione è confermata anche dalla moria di pesci vicino allo scafo.

La procura di Savona ha aperto un'indagini conoscitiva e i primi rilievi fatti dai carabinieri sommozzatori nella giornata di ieri hanno confermato lo squarcio e la moria dei pesci attorno allo scafo che confermerebbe l'esplosione avvertita tra l'altro anche dal personale di bordo. Già da ieri è stata informata la direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova che oggi potrebbe aprire un fascicolo specifico.

La Seajewel, lunga 245 metri e larga 42, è stata costruita nel 2009 e naviga attualmente sotto bandiera di Malta. E' arrivata venerdì 14 febbraio dall'Algeria. In un articolo di Euractiv la Seajewel è citata tra le navi che continuerebbero a trasportare petrolio russo nell'Unione Europea nonostante le sanzioni legate alla guerra in Ucraina.

Lo scorso dicembre la petroliera è partita dal porto di Ceyhan (Turchia) raggiungendo il 24 dicembre 2024 quello di Constanta, in Romania: secondo un'indagine di Ukrainska Pravda in quell'occasione sarebbe stata vista scaricare. I porti della Turchia, però, non hanno capacità di raffinazione, e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode sta attualmente conducendo un'indagine proprio sulle consegne di petrolio russo attraverso gli scali turchi, che farebbero quindi da "cavallo di Troia" per l'ingresso in Ue. Anche i profili di RussianTankerTracker (bot automatizzato di GreenPeace Uk) e RussianOilTracker hanno più volte, dal 2022 ad oggi, documentato partenze della Seajewel dal porto russo di Novorossiysk alla volta di scali turchi oppure sconosciuti.



