Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nel crotonese

Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dalla Sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma alle 14.11 con epicentro a 5 chilometri da Scandale, nel crotonese, e una profondità di 32 chilometri.

Pochi minuti prima, alle 14.05, un'altra scossa di magnitudo 3.4 è avvenuta nella vicinanza di Santa Severina, nella stessa zona di Scandale, e, prima ancora, alle 13.40, ne è stata registrata un'altra, sempre a Scandale, di magnitudo 3.5.

Il sindaco di Scandale, Antonio Barberio, contattato dall'ANSA, ha riferito che al momento non risultano danni e che la scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non si sono registrate scene di panico e la gente non è scesa per strada.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA