Muggia prepara il Carnevale, attese migliaia di maschere e carri

La grande parata che vedrà in scena i carri delle diverse compagnie carnevalesche e migliaia di maschere sfilare nelle strade cittadine si terrà domenica 2 marzo, e sarà come sempre l'evento principale del Carnevale di Muggia, uno dei più conosciuti a livello nazionale.

L'appuntamento inizierà ufficialmente il 27 febbraio con la cerimonia di inaugurazione e le prime iniziative. Nella stessa giornata apriranno i battenti anche i chioschi enogastronomici e il luna park con le sue attrazioni. Il calendario continuerà poi con tanti intrattenimenti fino a mercoledì 5 marzo. Tra gli appuntamenti più attesi c'è la preparazione della tradizionale mega frittata in piazza Marconi lunedì 3 marzo (h.17), cucinata in una gigantesca padella con oltre 2mila uova.

Domenica 2 marzo (h.13) è previsto il corso mascherato, con la competizione tra le varie compagnie a suon di costumi, spettacolari carri allegorici, musica e show divertenti su strada, seguendo i temi già annunciati nelle scorse settimane.

La compagnia Brivido punta sul Giappone, la Trottola ha scelto come filo conduttore il caffè, "Bulli e Pupe" invece le galline.

"La Bora" metterà in scena "strani mondi", l'Ongia declinerà vari siparietti sul tempo, i Mandrioi dedicheranno la sfilata alla Rai, la Lampo ai rettili e infine "Bellezze Naturali" ai giochi da tavolo. Una giuria valuterà tutti i gruppi e nel tardo pomeriggio verrà proclamato il vincitore dal balcone del palazzo del Municipio.



