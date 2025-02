Morto in auto 61enne scomparso a Lodi, ipotesi omicidio

È stato trovato morto nella sua auto, una Golf bianca parcheggiata in piazza Omegna, non lontano dalla sua abitazione di Lodi, Roberto Bolzoni, il 61enne scomparso domenica sera da casa. L'uomo è stato rinvenuto riverso sul sedile del guidatore. A dare l'allarme è stata la moglie. I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno trovato tracce di sangue all'interno e all'esterno del veicolo. Tra le ipotesi non viene escluso l'omicidio. Atteso anche il Procuratore di Lodi Laura Pedio.



