Incendiata torre lido comunale a Reggio Calabria, un arresto

Un giovane di 24 anni senza fissa dimora, di nazionalità italiana ma nato a Lisbona, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di avere incendiato una struttura del lido comunale, nota come "Torre Nervi".

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria. Le fiamme, appiccate ad una sala al terzo piano dell'edificio, hanno provocato la distruzione di alcune suppellettili.

La struttura era utilizzata da tempo come riparo notturno da persone senza fissa dimora.

Secondo quanto é emerso dalle indagini dei carabinieri, il ventiquattrenne avrebbe appiccato l'incendio per vendetta nei confronti di alcuni extracomunitari ospitati nella struttura con i quali aveva avuto una lite.

Bloccato mentre tentava di allontanarsi, al giovane, che ha ammesso le proprie responsabilità, vengono contestati i reati di incendio doloso e resistenza a pubblico ufficiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA