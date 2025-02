Frana sulla spiaggia di capo Bianco all'Elba dopo nubifragi

I nubifragi dei giorni scorsi all'Elba hanno causato una grossa frana sulla spiaggia di Capo Bianco, una delle più famose e fotografate dell'isola, travolta da tonnellate di detriti, pezzi di muro e un po' di macchia mediterranea. Lo riferisce Legambiente spiegando che "la bomba d'acqua del 13 febbraio ha fatto esplodere una situazione di precario equilibrio e è successo quel che è previsto da ogni geologo che conosca la stabilità dei fronti di eurite", rocce granitiche.

"Tutta la costa dalle Viste fino alla Biodola va messa tutta in sicurezza, e non sarà facile - afferma Legambiente - verificando cause antropiche e concause naturali, per restituire all'Elba e al turismo gioielli che per troppo tempo sono trattati come merce da cartolina".



