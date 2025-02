Aperti a Riad i colloqui fra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina

09:14

La Cina auspica che "tutte le parti possano prendere parte" ai colloqui di pace, mentre a Riad è iniziato oggi il primo incontro tra le delegazioni di Usa e Russia sulla guerra in Ucraina, E' quanto ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, nel briefing quotidiano.

In risposta a una domanda sui colloqui Usa-Russia che non includono l'Ucraina, Guo ha replicato di essere "felice di vedere tutti gli sforzi indirizzati verso la pace. Allo stesso tempo, auspichiamo che tutte le parti e le parti interessate possano partecipare ai colloqui di pace a tempo debito". Il presidente americano Donald Trump spinge per una rapida risoluzione del conflitto in Ucraina prossimo al suo terzo anno, mentre la Russia vede l'impegno del tycoon come un'opportunità per ottenere concessioni, anche per l'assenza di Kiev e Ue.

"Speriamo che tutte le parti possano lavorare insieme per risolvere le cause profonde della crisi ucraina, trovare una struttura di sicurezza equilibrata, efficace e sostenibile fino a raggiungere la pace e la stabilità a lungo termine in Europa", ha proseguito il portavoce.

La Cina, da parte sua, "ha sempre sostenuto che il dialogo e la negoziazione sianno l'unica via d'uscita possibile per risolvere la crisi. Ci siamo costantemente impegnati a promuovere i colloqui di pace". Per questo, Pechino "è lieta di vedere tutti gli sforzi compiuti per la pace, incluso il consenso raggiunto da Stati Uniti e Russia in merito ai colloqui. Attendiamo la tempestiva partecipazione di tutte le parti e degli stakeholder al processo di colloqui di pace", ha concluso Guo.