Si barrica in casa e sequestra genitori a Milano, ricoverato

Un uomo di 54 anni si è barricato in casa, oggi a Milano, dopo aver litigato con i genitori, sequestrandoli per alcune ore fino a quando non è stato convinto ad aprire e si è fatto trasportare al pronto soccorso in psichiatria. Sono trascorse alcune ore di tensione ma alla fine la Polizia di Stato è riuscita a farsi aprire. Nessuno è rimasto ferito.

E' accaduto in via Giussani 19, nel quartiere Barona, quando intorno alle 12.30 alla Polizia è arrivata la chiamata di un medico del Cps di via Asiago che aveva a sua volta ricevuto la chiamata del padre del 54enne, che dava l'allarme dicendo di essere sequestrato con l'anziana moglie. L'uomo, in alcuni momenti, ha anche minacciato di far saltare in aria l'appartamento, e quindi da parte della Questura e dei Vigili del fuoco è scattato il protocollo di evacuazione ed è stata interrotta la fornitura di gas. Alla fine, verso le 17, l'uomo ha aperto la porta ed è stato accompagnato dal 118, in codice giallo, al Policlinico di Milano.



