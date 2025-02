Sequestrati 250 kg marijuana, nascosti tra materiali risulta

Duecentocinquanta chili di marijuana sono stati sequestrati dai carabinieri a Catania. La sua vendita al dettaglio, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato tra 1.500.00 -2.000.000 di euro. La droga era nascosta tra vari materiali di risulta in un vecchio deposito dismesso ed in un'area attigua nelle vicinanze del Faro Biscari, nel quartiere di San Cristoforo. Complessivamente sono stati recuperati 34 tra buste e sacchi di plastica, chiusi o sigillati. Sono in corso approfondite indagini, anche di natura tecnico-scientifica, per comprendere le dinamiche criminali che si nascondono dietro l'occultamento di un quantitativo così ingente di droga in quel luogo e per individuare i responsabili.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA