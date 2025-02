Un uomo di 25 anni, ricercato per omicidio in Francia, è stato arrestato ieri dalla Polizia austriaca su un treno in viaggio dal Brennero a Innsbruck. Il pakistano è stato identificato dagli agenti durante un controllo di routine dei passeggeri, riferisce l'Apa. Un controllo dei suoi documenti ha rivelato che l'uomo era oggetto di un mandato d'arresto europeo. È stato quindi trasferito nel carcere di Innsbruck.



