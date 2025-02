Operazione contro la pedopornografia online, sette arresti

Sette uomini, residenti a Roma e provincia, sono stati arrestati dai poliziotti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lazio per detenzione e divulgazione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

Gli indagati, tra i 50 e 60 anni, erano uomini insospettabili: operai, tecnici informatici in un noto ospedale, un impiegato di un istituto bancario della Capitale, un volontario in una casa famiglia e un ex amministratore di condominio. Quest'ultimo, in particolare, era in possesso di oltre 150.000 file, collezionati e catalogati da oltre 10 anni.

L'attività di indagine, condotta anche sotto copertura dagli operatori della polizia postale, ha permesso di risalire agli indirizzi IP, localizzando i dispositivi contenenti materiale pedopornografico. Al momento dell'esecuzione dei provvedimenti di perquisizione informatica i device erano accesi e i 7 uomini arrestati sono stati colti in flagranza di reato.



