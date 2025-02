Due anziani, un uomo e una donna, sono stati trovati morti in un'abitazione in località Capanne a Montignoso (Massa Carrara). Sul posto con i sanitari presenti i carabinieri. A far scattare i soccorsi sarebbero stati i vicini di casa.

In base a quanto appreso al momento ci sarebbe l'ipotesi di un omicidio-suicidio. I due deceduti sono marito e moglie sempre in base a quanto appreso.

