Attacchi hacker filorussi, pm Roma attende informativa

Verrà trasmessa in Procura, a Roma, una prima informativa da parte della Polizia Postale in merito agli attacchi messi in atto da un gruppo di hacker filorussi NoName057(16) contro i siti web di soggetti italiani, nei settori trasporti (aeroporti di Linate e Malpensa, Autorità trasporti, porti di Taranto e Trieste, tra gli altri) e finanziari (Intesa San Paolo). Gli accertamenti saranno effettuati dagli specialisti del Cnaipic della Postale. Al momento non risultano impatti effettivi sui servizi erogati.

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha avviato l'opera di supporto e mitigazione alle prime avvisaglie delle azioni.

Nella rivendicazione i NoName citano le dichiarazioni del presidente Sergio Mattarella, definito 'russofobo', sulla Russia e il Terzo Reich.



