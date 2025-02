AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 18 febbraio 2025

NAPOLI - Hotel Ramada, via Galileo Ferraris 40 ore 9.30 Tappa a Napoli della campagna della Cgil per il voto ai quesiti referendari sui temi del lavoro e della cittadinanza, incontro su 'Il voto e' la nostra rivolta. Con i referendum non lasci che gli altri decidano per te' con il segretario generale della Cgil, Landini

ROMA - Palazzo Chigi ore 16.00 La presidente del Consiglio Meloni riceve il commissario europeo per gli Affari interni Brunner

ROMA - Camera, Aula ore 15.00 Discussione dl Milleproroghe (approvato al Senato)

ROMA - Camera, commissione Politiche Ue ore 14.00 Audizione del capo della Protezione civile, Ciciliano, sull'indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Ue e l'uso dei fondi strutturali e di investimento europei per il sistema-Paese

ROMA - Camera, Copasir ore 14.00 Audizione del direttore dell'Agenzia informazioni per la sicurezza interna, Bruno Valensise

ROMA - Sede Ade, sala Di Cocco ore 10.30 Ade, 'Risultati raggiunti nel 2024 dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione', con il vice ministro dell'Economia Leo i il direttore dell'Ade Carbone

ROMA - Palazzo Wedekind, piazza Colonna ore 10.30 Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali (Renael) per conto di Enea, 'Energie per la Casa Comune', con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin e il segretario della Cei mons. Baturi

MONTENEGRO - Visita del Presidente della Repubblica Mattarella

RIAD - incontro sull'Ucraina tra una delegazione russa, guidata dal ministro degli Esteri Lavrov e una americana guidata dal segretario di Stato Usa Marco Rubio

BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri delle Finanze dell'Eurozona

ABU DHABI - visita del segretario di Stato americano Marco Rubio

LIBANO - Fine della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco nella guerra tra Hezbollah e Israele

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza sul miglioramento della governance globale

SEUL - Nona udienza del processo di impeachment al presidente Yoon Suk Yeol

ZAGABRIA - Insediamento del presidente Zoran Milanovic

NAPOLI - Binario 14, Stazione di Napoli Centrale ore 11.00 Tappa a Napoli cerimonia inaugurale del 'Treno del Ricordo' 2025, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e Gruppo FS appositamente allestito con una mostra multimediale e l'esposizione delle masserizie degli esuli, alla presenza del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara

ROMA - Camera, sala della Regina ore 11.00 '...Ma tu rimani. Buon compleanno Faber', con Dori Ghezzi, Gino Castaldo, Paolo Fresu, Paola Turci

MILANO - Stadio Meazza ore 18.45 Champions League, Milan-Feyenoord, playoff ritorno

LONDRA ore 19.00 Formula Uno, Lancio della stagione 2025

BERGAMO - Gewiss Stadium ore 21.00 Champions League, Atalanta-Club Brugge, playoff ritorno

