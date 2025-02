Minacciata con un coltello dal marito, si rifugia in Comune

Una donna di 73 anni si è rifugiata nel Comune di Caldarola, in provincia di Macerata, dopo essere stata minacciata dal marito in casa con un coltello da cucina. Subito sono intervenuti nei locali comunali i carabinieri della Stazione di Caldarola, unitamente ai militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Tolentino.

La donna ha riferito di essere stata minacciata dal marito 76enne, in preda a una crisi depressiva, nell'abitazione della coppia. Per questo la si era rifugiata in Comune, nel piccolo centro nel cratere sismico 2016, per avere una protezione.

Nella casa dei due coniugi si sono poi portati i sanitari del 118 che hanno visitato l'uomo e ne hanno disposto il ricovero in ospedale per una valutazione approfondita del suo stato di salute mentale. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda e valutando eventuali misure a tutela della donna.



