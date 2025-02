Malore in culla, morto dopo 2 giorni bimbo di 2 mesi

Un bimbo di 2 mesi è morto oggi all'ospedale Maggiore di Parma dove era stato ricoverato dopo essere stato trovato venerdì scorso in arresto cardiaco in culla, a San Rocco al Porto, nel Lodigiano.

E' stata la mamma a allertare i soccorsi, appena si è accorta che il piccolo stava male, come lei stessa ha spiegato.

All'inizio il bimbo era stato ricoverato in ospedale a Piacenza, poi il trasferimento a Parma, sempre con i genitori presenti. Sul decesso è stato aperto un fascicolo in Procura a Lodi e per domani è previsto l'esame necroscopico. "Si tratta di un evento che ha molto scosso la comunità" ha detto il sindaco di San Rocco Matteo Delfini.

I genitori di Ryan, così si chiamava il bimbo, provengono dalla Costa D'Avorio, risiedevano da qualche anno nel Lodigiano e hanno anche una figlia di 5 anni. Il sindaco, appena saputo del decesso, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani.



