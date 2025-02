'Il costumista di Sorrentino non si è suicidato', è giallo

La famiglia di Luca Canfora, il costumista di 51 anni trovato morto nelle acque di Capri (dove era impegnato per la realizzazione di Parthenope, il film di Paolo Sorrentino) l'1 settembre 2023 da un gruppo di canoisti, ha presentato un esposto ritenendo che non si sia suicidato.

Ipotesi invece che ritengono più credibile gli inquirenti. Alla luce della presentazione dell'esposto sono stati disposti nuovi accertamenti mentre il fratello di Luca è stato convocato dalla Squadra Mobile per il 18 febbraio. A riferire dei dubbi della famiglia e della sollecitazione a seguire nuove piste è il Fatto Quotidiano.



