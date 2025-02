Crollo Firenze, corteo in ricordo vittime, 'area diventi parco'

Oltre un centinaio di persone sta partecipando ad una manifestazione a Firenze, con un presidio e poi un corteo intorno al cantiere di via Mariti, dove esattamente un anno fa cinque lavoratori morirono per il crollo di una trave. Ad organizzarla l'Assemblea 16 febbraio nell'anniversario della tragedia. In apertura dell'iniziativa è stato tenuto un minuto di silenzio per le vittime, "uccisi dalla mancanza di sicurezza" è stato detto, e ne sono stati ricordati i nomi. Poi un lungo applauso da parte dei presenti.

Esposti anche due striscioni con scritto 'Basta supermercati basta cemento' e 'Le nostre vite valgono meno dei vostri profitti', con la richiesta che l'area del cantiere diventi un giardino pubblico. Molti manifestanti indossano infatti al collo una sorta di fazzoletto con scritto 'facciamoci un parco'.

Presenti rappresentanti dei sindacati di base Usb, Cub e Cobas, di Medicina democratica e dell'Assemblea 29 giugno legata alla strage di Viareggio. Presente, tra gli altri, anche Simona Mattolini, vedova di Luigi Coclite, una delle cinque vittime del crollo, che ha esortato i manifestanti: "Andate avanti, questa deve diventare un'area per tutti".



