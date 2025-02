Auto finisce in canale di scolo, morto un giovane

Un giovane è morto e altri cinque sono rimasti feriti dopo che l'auto su cui viaggiavano, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è finita in un canale di scolo nel territorio di Abano (Padova).

I Vigili del fuoco arrivati da Padova con due squadre tra cui l'autogrù, hanno messo in sicurezza l'auto e soccorso un giovane sbalzato fuori dall'auto incastrata tra un albero e il corso d'acqua. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem 118 ha dovuto dichiarare la morte del ragazzo. Le altre persone all'interno dell'auto sono riuscite se pur ferite a venire fuori autonomamente e sono state assistite dal personale sanitario arrivato sul posto con più ambulanze e successivamente trasferiti in ospedale.

La Polizia stradale e quella locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA