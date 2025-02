Suv travolge tre pedoni sulla strada per Malpensa, due gravi

Tre persone sono state investite da un Suv a Soma Lombardo (Varese), lungo via Giusti, la strada che porta all'aeroporto di Malpensa. Due sono gravi.

Si tratta di un uomo di 66 anni e due donne, di 69 e 80, che stavano camminando lungo la strada quando un Suv li ha travolti.

L'uomo di 66 anni e la donna di 69 sono in gravi condizioni e sono stati trasportati negli ospedali di Como e Legnano, nel Milanese, in codice rosso. L'80enne, colpita di striscio, è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sul posto ambulanze, automediche e elisoccorso, oltre a vigili del fuoco e carabinieri.

Gli accertamenti per ricostruire l'accaduto sono in corso.

L'automobilista alla guida del Suv si è subito fermato, è stato sottoposto, come da normativa, ad alcoltest e test tossicologici. L'incidente ha paralizzato via Giusti, chiusa nel tratto interessato dallo schianto con traffico deviato sul Sempione, e tutta la viabilità circostante.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA