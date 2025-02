Il Papa prosegue le terapie, al lavoro anche in ospedale

Il Papa ha trascorso "una notte tranquilla", compatibilmente con il quadro clinico per il quale è stato ricoverato ieri al Policlinico Gemelli di Roma. E' quanto si apprende da più fonti vaticane; tutte rassicurano sullo stato di salute del Papa. Secondo quanto apprende l'ANSA anche la febbre dovrebbe essere scesa.

Sostanzialmente, riferiscono diverse fonti, il Papa ieri era arrivato al Gemelli molto affannato per la difficoltà respiratoria legata ad un eccesso di catarro; evidentemente la cura contro la bronchite fatta in casa non aveva dato i risultati attesi. C'è invece ottimismo sulla nuova terapia cominciata ieri stesso, subito dopo gli accertamenti e la certificazione che il Pontefice è affetto da una infezione alle vie respiratorie.

Papa Francesco, ricoverato al policlinico Gemelli, "ha trascorso una notte serena e ha dormito bene. Questa mattina ha fatto colazione e ha letto alcuni quotidiani". Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni aggiungendo che "proseguono gli accertamenti e le terapie".

Il Papa nomina suor Petrini presidente del Governatorato

Il Papa ha nominato, a partire dal 1° marzo 2025, Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché Presidente del Governatorato, suor Raffaella Petrini, finora Segretario Generale del medesimo Governatorato. Lo comunica la sala stampa vaticana; il Papa aveva annunciato che avrebbe fatto questa nomina in una recente intervista televisiva.

