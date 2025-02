Crolla cancellata allo stadio di Pontedera, un ferito

Un tecnico del suono in servizio oggi allo stadio di Pontedera (Pisa) è rimasto ferito in modo piuttosto serio nel pomeriggio di oggi dopo essere stato travolto da una cancellata crollata prima dell'inizio della gara tra la squadra di casa e il Carpi, valevole per il campionato di serie C girone B. L'uomo ha riportato la sospetta frattura del bacino ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Pisa.

L'incidente ha coinvolto una parte della cancellata dei varchi di accesso allo stadio travolgendo il tecnico del suono che si stava recando per lavoro all'interno dell'impianto.

L'uomo è rimasto schiacciato e il personale sanitario del 118 ha lavorato insieme ai vigili del fuoco per liberarlo.

Successivamente i pompieri hanno proseguito il lavoro per mettere in sicurezza la cancellata.



