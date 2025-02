Aggredirono consigliere comunale nel Milanese, altri due arresti

Altri due ultrà dell'Arese, squadra che milita in terza categoria, sono stati arrestati dai carabinieri e posti ai domiciliari, mentre a un terzo è stato imposto l'obbligo di firma, per l'aggressione subita il 28 settembre del 2024 da uno studente ventiduenne e dal consigliere comunale di Arese (Milano) Pietro Polonioni, per la quale i militari avevano già arrestato due giovani. Alcuni risultano appartenenti a Blocco studentesco, formazione giovanile di CasaPound I quattro sono accusati di sequestro di persona, lesioni personali volontarie e minacce aggravate. Il provvedimento che ha portato ai domiciliari gli ultimi due, di 24 e 25 anni, nasce dalle indagini dei carabinieri di Arese che si sono avvalsi anche delle dichiarazioni di uno degli arrestati in precedenza.

E' stato così definito il ruolo di ogni componente del gruppo nell'aggressione avvenuta per ragioni ideologiche.

Il consigliere e l'amico stavano infatti cancellando scritte tracciate dai neofascisti su un edificio.



