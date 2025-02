AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 16 febbraio 2025

ROMA - Stazione Ostiense ore 11.15 Cerimonia in occasione della fermata a Roma del "Treno delRicordo", con il vicepresidente della Camera, Rampelli

CITTÀ VARIE - Giornata Nazionale del Risparmio Energetico

TEL-AVIV - Visita in Medio Oriente del segretario di Stato americano Marco Rubio

BERLINO - Secondo e ultimo duello televisivo tra il cancelliere Olaf Scholz e il suo rivale elettorale parlamentare, il conservatore Friedrich Merz

MOSCA - Primo anniversario della morte di Alexei Navalny

CITTÀ DEL VATICANO - Basilica vaticana, ore 10 Messa per il Giubileo degli artisti con il cardinale prefetto della Cultura José Tolentino de Mendonca

CITTÀ DEL VATICANO - Basilica vaticana, ore 20 Giubileo degli artisti, passaggio della Porta Santa e notte bianca

SAALBACH (AUSTRIA) - ore 9.45 e 13.15 Mondiali di sci alpino, slalom uomini



PER LA SERIE A in campo per la 25esima giornata Fiorentina-Como, Monza-Lecce, Udinese-Empoli, Parma-Roma e Juventus-Inter

TORINO - Basket: finale Final Four femminile di Coppa Italia; alle 18.00 finale "Frecciarossa Final Eight"

