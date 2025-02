Sequestro record di cocaina a Napoli, 80 kg per 10 milioni euro

Sequestro record di droga a Napoli, ai confini con l' hinterland a nord del capoluogo dove i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno bloccato un tir che trasportava 80 chili di cocaina. Lo stupefacente avrebbe fruttato guadagni ben 10 milioni di euro.

Due persone, scoperte mentre era in corso il trasferimento dello stupefacente dall'autoarticolato a un furgone, sono state arrestate dai militari dell'arma durante il blitz.

I carabinieri hanno sequestrato precisamente 81 chili e 740 grammi di cocaina, suddivisi in 70 panetti, che tagliati avrebbe consentito di quintuplicare il volume e anche il profitto.

In carcere sono finiti un napoletano di 33 anni e un 47enne di origini romene: rispondono di spaccio di stupefacenti.

Si tratta - viene sottolineano in una nota dei carabinieri - di un sequestro importante che si traduce in un duro colpo per la criminalità organizzata.



