Sciatrice in ospedale dopo una caduta, le trovano droga addosso

Giornata decisamente no per una giovane sciatrice altoatesina che dopo una caduta sulle piste della Plose, sopra Bressanone, è finita in ospedale, dove però le è stata trovata della droga addosso.

La 22enne del posto era stata trasferita d'urgenza in elicottero all'ospedale di Bolzano per un trauma cranico. Nel corso dell'ispezione sulla giacca della ragazza, l'infermiera ha rinvenuto un contenitore con all'interno una modesta quantità di hashish ed un barattolo in plastica con alcune compresse.

Entrambe le sostanze sono state consegnate ai poliziotti, e da questi sottoposte a sequestro penale in attesa di essere trasmesse alla competente autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti sulla natura delle pastiglie e sulle modalità di acquisto dell'hashish.



