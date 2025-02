Morto in carcere a Modena, indagati medici e psicologo

La procura di Modena ha aperto un fascicolo che ipotizza l'omicidio colposo, indagando tre sanitari tra cui un psicologo, in relazione alla morte del 27enne Mohamed Doubali, trovato senza vita lo scorso 3 febbraio all'interno della cella del carcere di Sant'Anna di Modena, dove era detenuto per lesioni e rapina. Il suo decesso è stato il quarto all'interno della casa circondariale in un mese circa, due dei quali sarebbero da ricondurre ad atti volontari. A riportare la notizia è il Resto del Carlino.

Doubali secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe morto per una assunzione smodata di farmaci e il fascicolo, un atto dovuto, è stato aperto per stabilire se si sia trattato di un gesto volontario o di un fatto accidentale. Lunedì è stato conferito l'incarico ai periti per l'esame autoptico.



