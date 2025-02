Maltempo su Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. A Bologna è allerta gialla

Nuova ondata di maltempo si abbatte su Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna con piogge intense e allagamenti sparsi.

Il maltempo si è spostato sulla bassa Maramme Grossetana nella notte. Frana sulla Panoramica dell'Argentario, strada interrotta in località Cala Grande. Allagata vicino a Capalbio la strada pedemontana Lago San Floriano. Chiuse nella notte le strade di Sgrilla e Sgrillozzo e la Strada regionale Maremmana da Parrina a località Barca del Grazi, verso Albinia, dove un'area agricola di 400 ettari si è completamente allagata.

Nubifragio nel territorio di Manciano (Grosseto) dove sono piovuti in circa mezz'ora caduti quasi 40mm di pioggia ad una velocità tale che fossette e campi, già stracolmi dal giorno prima, sono esondati alluvionando le strade. Alle ore 22.30 pervenivano le prime segnalazioni di criticità sulle strade provinciali tra Sgrilla e Vallerana. Subito dopo in tilt anche la Sr 74 nei pressi di cooperativa rossa. Sul posto sono giunte squadre della Protezione civile Misericordia, operai comunali, carabinieri e la polizia municipale con il sindaco Morini. Immediata la chiusura delle strade, riaperte questa mattina appena defluito il flusso d'acqua. Il torrente Elsa è andato in piena con oltre 3,5 metri di livello. Lo hanno monitorato tutta la notte.

Salvata ieri sera una giovane donna rimasta bloccata nella propria vettura, in località La Parrina, nel comune di Orbetello (Grosseto), a causa della strada allagata, dopo che il maltempo che ha interessato l'Isola d'Elba si è spostato sulle coste della Maremma. Lo segnalano i vigili del fuoco che sono intervenuti anche in località Albinia per il soccorso di una persona con disabilità impossibilitata ad accedere ai piani superiori della propria abitazione interessata da allagamenti.

Video Maltempo Maremma, allagamenti: salvata donna rimasta bloccata in auto

Interventi dei vigili del fuoco anche per allagamenti di locali e scantinati e alberi resi pericolanti a causa del maltempo.

A Firenze durante la notte, riporta la Città Metropolitana di Firenze, ci sono state piogge diffuse, anche con rovesci. Le piogge hanno causato delle criticità e portato detriti in strada per cui viene consigliato agli automobilisti di fare attenzione nella guida. Sulla Sp1 San Donato in collina al km 11+500, nel comune di Rignano sull'Arno, è crollato un muro a sassi ed è stato posto un senso unico alternato. In vari posti durante la notte i vigili del Fuoco hanno svolto interventi per il taglio di alcune piante cadute. La Metrocittà riferisce che tutti i livelli idrometrici sono sotto la soglia di attenzione.

Interventi di soccorso tutta la notte all'isola d'Elba, in particolare a Portoferraio (Livorno), per le conseguenze degli allagamenti. Colpito il centro storico del capoluogo isolano, con frane e smottamenti. Località Bagnaia alluvionata dalle esondazioni dei fossi. Frane hanno interrotto i collegamenti stradali con le zone balneari di Nisporto e Nisportino. Dal continente sono sbarcati rinforzi di vigili del fuoco e volontari della protezione civile, delle Misericordie e dell'Anpas, con mezzi, pompe idrovore, aiuti di vario genere.

Sono 40 gli interventi conclusi, 80 le persone soccorse o evacuate da abitazioni e auto in panne. Con la situazione meteo attualmente in miglioramento, restano in corso le operazioni di prosciugamento di locali interrati e piano terra. Sul posto operano squadre del comando di Livorno, con squadre di sommozzatori e soccorritori acquatici giunti in rinforzo dagli altri comandi della Toscana.

Allestita una base logistica per loro in una palestra di Portoferraio.

Il maltempo, tuttavia, non risparmia neanche l'Emilia-Romagna e il Lazio.

Allerta gialla per pioggia a Bologna e il Comune apre in via precauzionale il centro operativo comunale, per monitorare la situazione.

"Pur trattandosi nella scala dell'allerta di un rischio ordinario - spiega l'assessora alla Protezione civile Matilde Madrid - abbiamo deciso con il sindaco Matteo Lepore di attivare il Centro operativo comunale (Coc) che consentirà di mantenere attive h 24 le funzioni di protezione civile per il monitoraggio con una soglia di attenzione alta del nostro territorio, a partire dalla collina, le strade, i sottopassi, i torrenti e fiumi della nostra città. Lo faremo attraverso le pattuglie della nostra Polizia Locale sul territorio, attraverso gli idrometri e le telecamere seguendo l'evolversi della situazione".

A Roma il traffico è stato temporaneamente bloccato, in direzione Sud, causa di un sottopasso allagato sulla strada statale 7 "Via Appia", al km 14,10.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA