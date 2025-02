Legò e violentò l'ex fidanzata, arrestato a Tempio

Accusato di violenza sessuale, minaccia e rapina ai danni dell'ex fidanzata, un uomo è stato arrestato oggi dai carabinieri di Tempio Pausania.

La misura cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della Procura gallurese, dopo le indagini condotte dai carabinieri.

La vicenda - ricostruiscono i militari dell'Arma di Tempio - è iniziata con la denuncia della donna, che ha accusato l'uomo, con cui aveva avuto una relazione, di averla violentata in una casa isolata in campagna. Durante l'episodio, la vittima è stata minacciata con un coltello, vivendo momenti di terrore e sopraffazione.

Le indagini hanno inoltre rivelato che, in un'altra occasione, l'uomo avrebbe legato la donna e un'altra persona, minacciandole e chiedendo loro del denaro. Questo secondo episodio ha aggiunto ulteriori gravità alle accuse, con le due donne costrette a subire violenze fisiche e psicologiche.

I carabinieri, dopo aver effettuato un sopralluogo nel casolare teatro delle violenze, hanno trovato ulteriori prove a carico dell'indagato. "La procedura prevista per i reati del Codice rosso - spiegano dall'Arma - consente di intervenire tempestivamente in caso di violenza di genere, garantendo il rapido avvio dell'inchiesta e la protezione della vittima ed è stata attivata sulla scorta del protocollo adottato dal procuratore della Repubblica di Tempio, garantendo misure urgenti per la protezione delle vittime vulnerabili".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA