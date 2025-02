Disagi sull'Alta velocità Bologna-Firenze, circolazione in graduale ripresa

Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea Av Bologna-Firenze, rallentata questa mattina per un inconveniente tecnico a un treno che ha comportato la riprogrammazione del servizio con deviazioni di percorso e allungamenti dei tempi di viaggio. Lo si legge in una nota di Fs. "Ai passeggeri del treno coinvolto è stato predisposto il rimborso integrale del biglietto - prosegue il comunicato -.È stato necessario effettuare il trasbordo in linea su una 'riserva calda', ovvero un treno pronto ad essere utilizzato rapidamente in caso di necessità. Durante lo svolgimento delle operazioni i passeggeri sono stati informati puntualmente sullo svolgimento delle operazioni e assistiti nel rispetto del protocollo previsto in questi casi".

Complessivamente sono stati 15 i Frecciarossa che hanno accumulato ritardi di almeno un'ora e mezzo a causa del rallentamento - che sta gradualmente rientrando - sulla linea Av Bologna-Firenze per un treno con un guasto che si era fermato questa mattina nei pressi di Bologna causando, a cascata, ritardi per il traffico Alta velocità anche di altre direttrici. Altri treni Av, alcuni instradati su linea convenzionale, viaggiano con un'ora di ritardo. I passeggeri del treno da cui tutto è partito, il Frecciarossa FR 9311 Torino Porta Nuova (8.40) - Napoli Centrale (15.03), sono stati trasferiti su un altro convoglio e viaggiano, al momento, con 180 minuti di ritardo. L'arrivo alla destinazione finale, Napoli, è previsto non prima delle 18. Il loro biglietto sarà integralmente rimborsato

La circolazione sulla linea ferroviaria Bari-Pescara è rallentata dalle ore 12.00 "per un inconveniente tecnico a un passaggio a livello a Bari Parco Nord e un inconveniente tecnico alla linea a Bari Torre a Mare". Lo comunica Trenitalia. "I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti. Il solo treno FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50) ha registrato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni". Sulla linea i viaggiatori e i pendolari denunciano forti





