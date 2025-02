Disagi Av Bologna-Firenze,15 treni con 90 minuti ritardo

Sono 15 i Frecciarossa che hanno accumulato ritardi di almeno un'ora e mezzo a causa del rallentamento - che sta gradualmente rientrando - sulla linea Av Bologna-Firenze per un treno con un guasto che si era fermato questa mattina nei pressi di Bologna causando, a cascata, ritardi per il traffico Alta velocità anche di altre direttrici.

Altri treni Av, alcuni instradati su linea convenzionale, viaggiano con un'ora di ritardo. I passeggeri del treno da cui tutto è partito, il Frecciarossa FR 9311 Torino Porta Nuova (8.40) - Napoli Centrale (15.03), sono stati trasferiti su un altro convoglio e viaggiano, al momento, con 180 minuti di ritardo. L'arrivo alla destinazione finale, Napoli, è previsto non prima delle 18. Il loro biglietto sarà integralmente rimborsato.



