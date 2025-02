Cinque bimbi di Gaza arrivati in Lombardia per essere curati

Cinque bambini provenienti dalle zone di guerra a Gaza, accompagnati da genitori e fratellini, sono arrivati nella notte per essere curati negli ospedali della Lombardia. Ad accoglierli c'era il responsabile del Welfare regionale, Guido Bertolaso.

L'intervento fa parte di un programma di cooperazione per l'assistenza ai bambini del territorio che hanno bisogno di aiuto e di cure e "la Regione Lombardia, sotto l'egida del Dipartimento della Protezione Civile, si è ovviamente messa a disposizione per poter ospitare i casi che avevano bisogno di cura e assistenza".

I cinque bambini, tutti al di sotto dei 10 anni, erano accompagnati dalle loro famiglie. Dopo l'atterraggio sono stati trasferiti verso le strutture sanitarie pediatriche. "Tra le più specializzate di Regione Lombardia - ha spiegato Bertolaso -.

Alcuni sono andati all'ospedale Niguarda, altri al Papa Giovanni di Bergamo, altri ancora all'ospedale Civile di Brescia. Questo fa parte della grande disponibilità e capacità di solidarietà e collaborazione che la nostra Regione, il nostro Paese, garantisce a qualsiasi cittadino del mondo che abbia bisogno di assistenza, aiuto e supporto".

L''operazione di solidarietà è frutto del coordinamento tra il sistema sanitario regionale, il ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e l'Organizzazione mondiale della sanità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA